Les éléments de la police nationale ont mené différentes opérations dans plusieurs wilayas du pays pour lutter contre la criminalité, a indiqué mercredi un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN). Dans le cadre de la lutte contre la criminalité, les forces de police de la sûreté de wilaya d'Alger, ont mené récemment des opérations de police dans les différents quartiers de la capitale, qui se sont soldées par l'interpellation de 49 présumés auteurs impliqués dans différents délits et la récupération 40 comprimes psychotropes, 214 grammes de cannabis traité et 21 armes blanches, a précisé la même source. Par ailleurs, les éléments de la police judiciaire relevant de la sûreté de wilaya de Constantine, ont interpellé deux présumés auteurs impliqués dans une affaire liée au trafic de psychotropes et ont récupéré 504 comprimés de différents marques. Agissant sur information, les éléments de la police judiciaire, relevant de la sûreté de wilaya de Batna, ont arrêté un présumé auteur impliqué dans une affaire liée au trafic d'antiquité, et ont récupéré plus de 39 pièces archéologiques (statuts, pièces de monnaies, mosaïques et autres) qui remontent à l'époque romaine. En outre, les services opérationnels de la sûreté nationale ont reçu 179.546 appels sur le numéro vert 15-48 et le 17 mis à la disposition des citoyens sur l'ensemble du territoire national, aux mois de juin et d'août.

A cet effet, les appels recensés sont 10.755 concernant les demandes d'intervention, 4.057 signalements d'accidents de la route, 17.267 demandes de renseignement et 1.501 signalements d'incendies. Dans le même contexte, "tous les appels ont été satisfaits, signalant que les services de sécurité ont procédé à l'arrestation de plusieurs personnes en flagrant délit", a relevé la même source.

Agissant sur une information, les éléments de la police judiciaire relevant de la sûreté de wilaya d'Annaba, ont exécuté un mandat de perquisition, dans un domicile d'un présumé auteur impliqué dans une affaire liée au trafic de drogue, ce qui a permis la récupération de 670 grammes de cannabis traité et 524 comprimés psychotropes. Par ailleurs, lors d'un point de contrôle au centre ville, les forces de la police judiciaire, relevant e la sûreté de wilaya de Tébessa, ont interpellé récemment un présumé auteur dans une affaire de trafic de psychotropes en possession de 800 comprimés.