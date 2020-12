Les Gardes-Côtes ont réussi, mardi à l'aube, à retrouver le bateau de pêche "Chenoui Omar" au large de Tipasa et à son bord les cinq marins pêcheurs en bonne santé, et ce à l'issue de vastes opérations de recherche, lancées lundi soir, a-t-on appris auprès de la Direction de pêche et des Ressources Halieutiques.