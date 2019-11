Les lauréats de la 1ère édition du prix de la meilleure recherche dans le domaine du cancer notamment les cancers du sein

et colorectal, ont été distingués dimanche à Alger. Présidée par l'Agence thématique de recherche en sciences de la santé (ATRSS), en partenariat avec les laboratoires suisses Roche, la cérémonie de distinction s'est déroulée en présence des représentants des ministères de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire et de la Défense nationale ainsi que d'une élite d'enseignants universitaires composant le jury. Le premier prix est revenu à Mme Hayat Rafaa de la faculté des sciences biologiques de l'Université des sciences et des technologies de Bab Ezzouar

(Alger) pour ses travaux sur "l'identification de nouveaux marqueurs du cancer colorectal", alors que le deuxième prix a été attribué à Mme Samira Fatmi de la faculté de médecine de l'Université Mustapha Ben Boulaid (Batna) pour ses recherches intitulées "étude des facteurs de risque d'atteinte du cancer de sein dans l'est algérien". Le troisième prix a été adjugé à Mustapha Djanzabil de la faculté de médecine de l'Université Ahmed Ben Bella (Oran) pour ses travaux sur "le cancer du sein métastatique".

Pour le directeur de l'ATRSS, Nabil Aouffen, la santé figure parmi les principales priorités de l'Etat ainsi que la recherche dans le domaine du cancer qui traduit la volonté du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et l'engagement des différents acteurs dans l'investissement dans ce domaine". Rappelant que l'Agence poursuit ses efforts dans le domaine de partenariat entre les secteurs public et privé à l'effet de réaliser des investissements dans le domaine de la recherche scientifique en Algérie", le même responsable a dit que la coopération entre l'Agence et les laboratoires Roche en est le meilleur exemple.

En sus de son accompagnement des centres anti-cancer (CAC), des universités et des centres relevant du secteur privé, l'agence a également accompagné, en 2019, les acteurs impliqués dans plusieurs projets innovants, outre la réalisation de la plateforme du programme de réseau thématique sur le cancer, a-t-il soutenu.