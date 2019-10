Le ministre de l’Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Beldjoud, a annoncé mardi à Oran la distribution de plus de 50.000 logements tous programmes confondus au niveau national le 1er novembre prochain, à l’occasion de la célébration de l’anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de libération nationale.Dans une déclaration à la presse en marge de sa visite d’inspection du nouveau pôle urbain "Ahmed Zabana" à Misserghine, M Beldjoud a souligné que plus de 50.000 logements de différentes formules seront attribués au niveau national le 1er novembre prochain dont ceux de location/vente (AADL), des logements publics locatifs (LPL), promotionnels aidés (LPA) et promotionnels.(LPP). La wilaya d’Oran verra, le 1er novembre, la distribution de 2.800 logements AADL au nouveau du pôle urbain "Ahmed Zabana", selon le ministre qui a indiqué que les travaux d’aménagement externe tirent à leur fin. Il est prévu vers la fin de l’année en cours, la distribution de 2.200 logements AADL au même pôle urbain, a-t-il ajouté, insistant sur le lancement en urgence des travaux d’établissements scolaires pour un délai de 4 mois pour les écoles primaires et de 8 à 14 mois pour les CEM et les lycées.