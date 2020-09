Dix-sept personnes ont été arrêtées mercredi par les polices de plusieurs pays européens dans le cadre d'une vaste opération contre un réseau criminel de trafic de drogue, ont annoncé les forces de l'ordre néerlandaises.Ces arrestations ont été effectuées notamment grâce à des informations interceptées sur le système de téléphonie crypté, EncroChat, utilisé par le crime organisé, a fait savoir la police dans un communiqué, relayé par des médias.L'action, menée en collaboration avec les polices belge et espagnole, a

conduit à l'arrestation de 17 personnes âgées de 25 à 68 ans. Des raids ont été effectués simultanément dans "des dizaines d'endroits" aux Pays-Bas, en Belgique, en Espagne, en Hongrie et en Slovaquie, a indiqué la police néerlandaise, précisant que

des stupéfiants, des armes à feu, des voitures et de l'argent liquide ont été saisis.La plupart des suspects sont soupçonnés d'être impliqués dans un trafic de drogue et des activités de blanchiment d'argent. Certains sont égalementaccusés de poss

ession illégale d'armes, selon la même source.Les Pays-Bas ont demandé aux autorités belges et espagnoles l'extradition des suspects arrêtés dans leur pays.Les polices française et néerlandaise avaient annoncé début juillet le démantèlement d'EncroChat, un réseau mondial de communications cryptées, qui avait permis de déchiffrer des millions de messages échangés entre criminels à travers le monde.