Une bande de quatre individus, suspectés d'"association de malfaiteurs pour délit de vol", a été mise hors d'état de nuire par la brigade de recherches et d'intervention (BRI) de la sûreté de wilaya de Djelfa, indique, lundi, un communiqué rendu public par la cellule de communication de ce corps sécuritaire. L'opération est été rendue possible suite à une plainte introduite, durant cette semaine, par un citoyen se disant avoir été "victime du vol de son domicile à Djelfa, au niveau duquel des inconnus ont dérobé une somme de 5,1 millions de DA, outre des bijoux et des appareils électroniques", a-t-il indiqué. Suite à quoi des investigations ont été immédiatement engagées par la BRI, est-il ajouté dans le même document, signalant l'indentification à l'issue de ces investigations, de l'un des suspects, avant son arrestation en compagnie de ses trois complices, avec la restitution de tous les objets volés, est-il précisé. Selon le document, le suspect principal dans cette affaire serait impliqué dans de nombreuses autres affaires similaires ayant fait l'objet de plaintes contre X. Les quatre prévenus, âgés de 20 à 44 ans, ont été présentés devant le procureur de la République prés le tribunal de Djelfa, qui a ordonné leur mise en détention provisoire, est-il signalé de même source.