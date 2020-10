L'Etat veille "à soutenir et accompagner les jeunes pour créer des startups", a déclaré le Premier ministre au terme des travaux de la Conférence nationale des startups "ALGERIA DISRUPT 2020", organisée au Centre international des conférences par le ministère délégué chargé de l'économie, de la connaissance et des startups.

"Le Président de la République a exprimé sa satisfaction quant aux potentialités juvéniles qui contribuent à la construction d'une nouvelle économie pour une Algérie nouvelle", a-t-il dit.

M. Djerad a rappelé l'importance d'instituer un Fonds national de financement des startups, en sus des grands efforts consentis pour offrir les opportunités et assurer les moyens aux porteurs de projets innovants à l'effet de concrétiser leurs réalisations, notamment à travers l'allègement des mesures bureaucratiques.

Pour le Premier ministre, ce Fonds contribuera au développement progressif de ces entreprises pour qu'elles jouent un rôle primordial dans le renforcement de l'économie nationale."La Conférence a permis de définir et mettre en exergue le lien solide entre les startups et l'économie du savoir, une économie dont la base sont les ressources humaines", a-t-il poursuivi.Et d'ajouter "sur la base de cette approche, nous allons sortir du concept classique de compréhension de l'économie que nous considérions, dans un passé proche, en tant que mobilisation des ressources financières et des moyens matériels, et partant, aller vers une économie basée sur l'innovation, où l'élément humain sera l'acteur essentiel pour son développement et l'augmentation de son rendement".

Le Premier ministre a souligné que la conférence se voulait un espace interactif important ayant permis de concrétiser une nouvelle conception sur "le rôle de la nouvelle génération dans l'Algérie nouvelle basée sur la connaissance et les compétences".

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune avait mis en avant dans son allocution prononcée samedi à Alger, l'importance de soutenir et d'encourager les startups pour en faire la "locomotive" d'un nouveau modèle économique, basé sur la connaissance et l'innovation.

L'organisation de cette manifestation "témoigne de notre foi absolue en un nouveau modèle économique pour notre pays, un modèle basé sur la connaissance et où les startups seront érigées en locomotive", avait-il soutenu.