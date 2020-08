Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a ordonné jeudi à Alger, la mise en place d'un plan d'urgence de numérisation au niveau local.Les walis devront élaborer un plan à mettre en œuvre jusqu’à la fin de l’année pour atteindre les objectifs de numérisation au niveau de l'administration locale, a précisé M. Djerad dans son allocution de clôture des travaux de la rencontre Gouvernement-Walis."Il est inconcevable d'attendre la réalisation de programmes à long terme. Nous devons aller vers des actions urgentes pour rattraper le retard accusé en matière de numérisation de l'administration et de la sphère économique", a affirmé le Premier ministre.Soulignant que les Douanes et Impôts devraient être les secteurs prioritaires de cette entreprise au vu de leur importance dans la lutte contre la corruption, le Premier ministre a soutenu que "cet objectif ne sera pas facile à atteindre car il s’agit de toucher à de grands intérêts". Dans le domaine des statistiques, le Premier ministre a appelé à la création d'une instance nationale de collecte de l’information statistique pour garantir davantage d'efficacité et permettre la prise de décisions étudiées. La feuille de route dans ce domaine prévoit l’activation du Conseil national des statistiques, la révision du texte règlementaire relatif au système statistique, la mise en œuvre d'un numéro d'identification commun aux instances et entreprises avec renforcement de réseau des statistiques à travers la création de cellules, services et sections des statistiques au niveau local, a fait savoir M. Djerad, mettant en avant la nécessité d’une mise en œuvre pyramidale de cette entreprise.

Des comités régionaux en appui aux start-up et micro entreprises

Concernant le foncier industriel, le Premier ministre a insisté sur la nécessité de le distinguer des autres types de fonciers publics, relevant l'impératif d'améliorer la gestion des zones industrielles existantes et d'optimiser leur exploitation avant d'envisager la création de nouvelles zones. A ce titre, M. Djerad a ordonné le raccordement urgent des zones industrielles et des exploitations agricoles aux réseaux, notamment électriques, appelant à ce propos à l'accélération des travaux des comités constitués à cet effet suivant un calendrier précis définissant les actions à court, moyen et long termes. Certains opérateurs souffrent du non raccordement de leurs investissements à l'électricité, alors qu'ils ont accompli toutes les procédures administratives avec paiement des redevances pendant des années, a-t-il fait remarquer exhortant les responsables à faire montre de conscience professionnelle. Par ailleurs, le Premier ministre a ordonné la constitution de commissions mixtes entre les walis, d'une part, et les deux ministères délégués chargés de la Micro-entreprise et des incubateurs et des Start-up. La mission de ces commissions sera la mobilisation des jeunes au niveau local en vue de libérer leurs potentiels à travers des start-up et des micro entreprises en leur faisant connaitre les opportunités de financement disponibles avec le renforcement des mécanismes d'accompagnement.