La résolution de ces problèmes se fera en coordination avec l'ensemble des acteurs de l'université sous l'égide du ministère de tutelle, a affirmé M. Djerad, ajoutant que toutes les mesures ont été prises pour améliorer les conditions des étudiants notamment en ce qui concerne la prévention contre le nouveau coronavirus.

Le Premier ministre inaugurera, à l'occasion à l'Université Mohamed Boudiaf, 2.000 places pédagogiques relevant de l'Institut d'éducation physique et sportive.

Il précèdera également, lors de sa visite dans la wilaya, à la pose de la première pierre des projets de 300 logements promotionnels aidés (LPA) et de 538 logements de type location-vente de l'Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement (AADL), ainsi que la distribution de 400 logements AADL au chef-lieu de wilaya.

Le Premier ministre est accompagné au cours de sa visite de travail dans la wilaya de M'sila, des ministres de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire, Kamel Beldjoud, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri, et du Conseiller du Président de la République, Abdelhafid Allahem.