Le juge instructeur de la Cour suprême a décidé de poursuivre l’ex-premier ministre Ahmed Ouyahia et trois autres ex-ministres de l’Industrie, à savoir Youcef Yousfi, Mahdjoub Bedda et Abdeselam Bouchouareb, dans le dossier KIA Algérie. Pour rappel, pas moins de sept personnes ont été mises en détention provisoire par le procureur de la République près du tribunal de Sidi M’hamed dans le cadre de l’instruction de ce dossier. Il s’agit, en plus des ex-ministres cités dont les dossiers ont été transférés à la Cour suprême, du propriétaire de l’unité de montage KIA, Hassan Larbaoui et deux de ses cadres, ainsi que deux cadres du ministère de l’Industrie, du P-DG de la BNA et un ex P-DG d’une entreprise publique économique.