Le Directeur régional des douanes du Port d'Alger, El-Hocine Bourouba a indiqué, lundi à Alger, que le nouveau système d'information douanier sera mis en service prochainement. Dans une déclaration à la presse en marge d'une cérémonie de célébration de la Journée internationale de la douane au niveau de la Direction régionale du port d'Alger, M. Bourouba a précisé que "l'élaboration du nouveau système d'information, en collaboration avec le partenaire sud-coréen, est à un stade très avancé". Les principaux axes de ce système consistent en la numérisation des procédures douanières, y compris le recouvrement des droits douaniers (paiement électronique des redevances) et la mise en place du guichet unique au profit des différents intervenants commerciaux. Pour ce qui est du contrôle à postériori, le nouveau système permettra d'encadrer et de garantir l'efficacité de ce type de contrôle, et d'assurer la gestion automatisée en matière de traitement des voyageurs et de création de nouvelles facilitations au profit des opérateurs économiques, a-t-il ajouté. Ce nouveau système d'information jouera également un rôle important dans la facilitation des opérations du commerce extérieur (export/import) et la lutte contre la surfacturation.