Le taux de scolarisation des enfants dans le monde n'a guère progressé depuis plus de dix ans, a alerté l'Institut de statistique de l'UNESCO (ISU). Les dernières estimations de l'ISU publiées vendredi montrent que 258 millions d'enfants et d'adolescents n'avaient pas accès à l'école en 2018, soit le sixième de la population mondiale de cette tranche d'âge (6-17 ans). Si des mesures urgentes ne sont pas prises, 12 millions de jeunes enfants n'iront jamais à l'école, prévient l'UNESCO. "Il sera difficile par conséquent de parvenir à une éducation inclusive et de qualité pour tous, l'un des Objectifs de développement durable (ODD) que la communauté internationale s'est fixé à l'horizon 2030", prévient l'agence onusienne.