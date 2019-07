Un jeune garçon de 4 ans est décédé et cinq (5) autres personnes de la même famille ont été blessées,vendredi soir au niveau de la localité de Tamezghida (Blida) suite à une "déflagration" survenue dans le véhicule familial alors qu'ils s'approvionaient en GPL/C au niveau de la station -service de la même localité, a indiqué, samedi la direction centrale de la communication de Naftal dans un communiqué. "Un regrettable accident s'est produit, vendredi aux environ de 21h00 au niveau de la station-service de la localité de Tamezghida nord, située sur l'autoroute Est-Ouest, à proximité de la ville d'El Affroun (Blida), suite à une déflagration survenue à l'intérieur d'un véhicule taxi ayant à son bord un couple et quatre enfants, a précisé la même source ajoutant que cet accident a causé le décès d'un garçon de 4 ans tandis que cinq autres personnes ont été blessées. Le jeune garçon est décédé, samedi matin au niveau de l'hôpital des brûlés d'Alger, selon la même source. Selon Naftal, la "forte déflagration survenue à l'intérieur même du véhicule avait eu lieu au moment ou le chauffeur avait fermé la malle, la mère assise au siège avant (à côté du chauffeur) a pu sortir rapidement du véhicule pour rejoindre son mari au moment ou les agents de Naftal ont intervenu immédiatement pour secourir les 4 enfants retenus à l'arrière du véhicule". "Afin de secourir les enfants coincés à l'arrière du véhicule, les agents de Naftal ont brisé les vitres en raison du blocage des portes arrières tout en essayant de venir à bout des flammes à l'aide des extincteurs" a ajouté la même source. Pour ce qui est des causes de cet accident, Naftal a relevé qu'à l'issue d'une enquête préliminaire diligentée par ses services, il s'est avéré que les premiers éléments des causes probables de cet accident, seraient, "une présence du gaz GPL/C à l'intérieur du véhicule, qui aurait été induite par une fuite au niveau du moteur et du circuit d'alimentation GPL/C ainsi qu'une étincelle qui aurait été, quant à elle, générée par la fermeture brutale de la malle du véhicule". "Cette enquête préliminaire sera suivie d'une investigation approfondie de la commission compétente et habilitée, désignée à cet effet, pour déterminer l'origine réelle de ce regrettable accident", a assuré Naftal.