Les conclusions préliminaires de l’enquête, menée par la Commission américaine du commerce international (USITC), sur

les engrais phosphatés importés du Maroc et de la Russie révèlent "une indication raisonnable" de dumping qui a impacté négativement les producteurs américains.Dans un communiqué rendu public la Commission américaine a indiqué avoir

"déterminé une indication raisonnable" des préjudices subis par l'industrie américaine des phosphates du fait "des importations d'engrais phosphatés, prétendument subventionnées par les gouvernements du Maroc et de la Russie"Les conclusions préliminaires de la Commission sont nécessaires pour la poursuite de cette enquête. Le président d'USITC, Jason E. Kearns, le vice-président Randolph J. Stayin et les commissaires David S. Johanson, Rhonda K. Schmidtlein et Amy A. Karpel ont voté pour la poursuite des investigations, précise le communiqué."A la suite de la décision positive de la Commission, le département du commerce américain poursuivra ses enquêtes en matière de droits compensateurs concernant les importations de ces produits en provenance du

Maroc et de Russie", relève la Commission qui prévoit de rendre les premiers résultats de cette investigation vers le 21 septembre prochain.L’ enquête sur les engrais phosphatés importés du Maroc et de la Russie a été ouverte en juillet dernier après des soupçons de subventions injustifiées qui auraient lésé les producteurs américains de fertilisants.Le dumping, une pratique jugée déloyale par l’Organisation mondiale du Commerce(OMC), consiste à exporter des produits à l’étranger en leur appliquant un prix inférieur à celui qui est pratiqué sur le marché.En 2019, les exportations du Maroc d'engrais phosphatés vers le marché américain se sont chiffrées à environ 729 millions de dollars, alors que celles de la Russie ont totalisé la somme de 299 millions de dollars, selon les données du département du Commerce américain.Les Etats-Unis et le Maroc sont liés depuis 2004 par un accord de libre-échange mais qui ne s’applique pas au Sahara Occidental occupé d’où sont provenus en majorité les engrais phosphatés.