Le débit global d'exploitation des champs de captage des eaux de source et minérale en Algérie a atteint 699 litres par seconde (l/s), soit 60.394 m3/jour, a indiqué le ministre des Ressources en eau, Ali Hamame. "Le secteur des ressources en eau a octroyé 71 concessions d'eau de source et 26 concessions d'eau minérale. Le débit global exploité est de l'ordre de 699 l/s, soit 60.394 m3/j", a précisé M. Hamame dans un entretien accordé à l'APS.Le ministre a tenu à préciser que l'autorisation d'utilisation des eaux minérales et des eaux de sources est un acte de droit public, réglementé par le décret exécutif n 04-196 modifié et complété par le décret exécutif n 13-298 relatif à l'exploitation et la protection des eaux minérales naturelles et des eaux de sources. En outre, l'investisseur doit constituer, a-t-il poursuivi, un dossier comportant, entre autres, une étude hydrogéologique pour la connaissance de la ressource et pour la définition des points de prélèvement et la délimitation des zones de protection. Cette étude doit être réalisée par une institution habilitée ou un hydrogéologue agréé et doit être approuvée par les services du ministère des Ressources en eau. Aucune concession d'exploitation d'eau de source ou minérale n'est accordée sans l'accord de l'Agence nationale des ressources hydriques (ANRH), seule habilitée à affirmer si le champ captant est favorable à l'exploitation d'eaux de sources ou d'eaux minérales, a-t-il avancé.