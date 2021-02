Lors de cette rencontre qui s'est déroulée en présence de cadres centraux, M. Berraki a écouté les préoccupations soulevées et passé en revue l'état d'avancement des projets en cours de réalisation et prévus dans les communes concernées, ainsi que les solutions efficaces prévues dans le cadre des mesures urgentes prises dans le but d'améliorer le cadre de vie des citoyens et de désenclaver les zones d'ombre, ajoute le communiqué.

Le ministre est revenu, en outre, sur les entraves rencontrées par l'Algérienne des eaux (ADE) dans l'approvisionnement de certaines zones d'ombre en eau potable, soulignant l'importance de la coordination entre les APC et l'ADE pour contenir les problèmes entravant le parachèvement et le lancement de plusieurs projets en suspens.

Le ministère œuvre à travers les différents programmes tracés à redoubler, voire à diversifier les capacités de stockage et de distribution de la ressource hydrique en faveur des citoyens, en œuvrant à améliorer le service public fourni dans ce domaine.

Le taux d'avancement des projets de raccordement au réseau d'eau portable et d'assainissement dans les zones d'ombre a atteint les 80% à court et moyen termes, contre un taux de 20% pour les projets en cours de réalisation.