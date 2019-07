La mobilisation contre Ebola se poursuit en République démocratique du Congo où le ministre de la Santé a mis en garde les hommes d'Eglise et les ONG au lendemain de la décision de l'Organisation mondiale de la santé d'élever la fièvre hémorragique au rang d'"urgence de santé publique de portée internationale". Le ministre Oly Ilunga a demandé jeudi aux pasteurs et aux prêtres d'adopter un "comportement responsable" face à l'épidémie et de la "transparence" aux ONG en mal d'argent maintenant qu'Ebola est une priorité mondiale de l'OMS. "Ebola est une réalité, Ebola n'a rien de surnaturel, Ebola n'a rien de paranormal", a lancé le ministre, lui-même médecin, lors d'une conférence de presse à Goma au lendemain de la décision de l'OMS. Un pasteur est décédé lundi après avoir été le premier cas d'Ebola diagnostiqué à Goma, grande ville d'un million d'habitants à la frontière du Rwanda.