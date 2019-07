Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed s'est félicité, lundi à Alger, de "la bonne organisation" des examens scolaires de l'année en cours, et ce grâce aux efforts de la corporation de l'éducation et de l'ensemble des intervenants.Dans une allocution lors d'une cérémonie de distinction des lauréats du baccalauréat, M. Belabed a indiqué que " la toute dernière leçon donnée par l'école algérienne et les responsables en charge, est la bonne organisation des examens scolaires et de la session 2019 du baccalauréat, qualifiée par tous de session réussie, voire même, meilleure que les sessions précédentes".Le ministre a estimé que les résultats du baccalauréat session 2019 "sont stables, même dans la conjoncture difficile que traverse le pays , une conjoncture qui n'a pas eu d'impact négatif sur le déroulement et les résultats des examens".Il a, à ce titre, salué les efforts de tous, notamment du Premier ministre, du vice-ministre de la Défense, Chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), des membres du Gouvernement, des commandants de la Gendarmerie nationale et de la Sûreté nationale, ayant accompli avec professionnalisme leur devoir professionnel et national lors de ces examens scolaires.M.Belabed a également rendu hommage aux partenaires sociaux qui ont pesé de tout leur poids pour sécuriser les examens des trois cycles scolaires, de par leur appui sur le terrain, en se dressant contre les tentatives vaines et désespérées visant à porter atteinte aux examens et à en perturber le bon déroulement.En dépit du léger recul du taux de réussite au Bac, le nombre des candidats ayant obtenu le diplôme avec mention " très bien" s'élevait à 8043 lauréats, 21679 lauréats avec mention "bien" et 84285 lauréats avec mention " assez bien", portant ainsi le taux des lauréats avec mention, à 19,21 %, a souligné le ministre.