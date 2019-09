Les forces de sécurité égyptiennes ont tué 15 terroristes dans un échange de tirs dans le Sinaï (nord-est), a indiqué dimanche le ministère de l'Intérieur. Des "éléments terroristes" se cachaient dans une ferme à Al-Arich, la capitale du Nord-Sinaï, et à l'approche des forces de sécurité, "les terroristes ont ouvert le feu, forçant les troupes à riposter, ce qui a entraîné la mort de 15 personnes", selon un communiqué du ministère. Les terroristes "préparaient des actes hostiles visant l'armée et la police afin de déstabiliser la sécurité nationale", d'après le ministère, qui n'a pas précisé quand l'opération avait eu lieu. Les forces de sécurité ont saisi des armes et une ceinture d'explosifs, selon la même source. Le ministère a également envoyé à la presse des images des terroristes tués.