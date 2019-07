L'état d'urgence en Egypte a été prolongé de trois mois supplémentaires à compter du 25 juillet, selon un décret signé par le président égyptien Abdel-Fattah al-Sissi, a annoncé dimanche soir la télévision publique égyptienne. "Les forces armées et la police pourront prendre les mesures nécessaires afin d'affronter les dangers du terrorisme et son financement, maintenir la sécurité dans l'ensemble du pays, protéger les propriétés publiques et privées et préserver la vie des citoyens", selon les termes du décret. En vertu de la Constitution égyptienne, les décisions présidentielles de prolonger l'état d'urgence doivent être approuvées par le Parlement national. Cette décision entrera en vigueur après son approbation par la Chambre des représentants, selon la même source. Le président égyptien a initialement instauré l'état d'urgence national de trois mois en avril 2017 à la suite de deux attaques à la bombe dans deux églises des provinces septentrionales de Gharbeya et Alexandrie, qui avaient fait au moins 47 morts et plus de 120 blessés. Depuis, il a été prolongé à chaque expiration du délais.