Le président Abdel Fattah al-Sissi a renouvelé l'état d'urgence en Egypte pour trois mois, une mesure qui a été instaurée en avril 2017 à la suite d'attentats contre des églises coptes.Le décret annonçant la mesure est paru dans le journal officiel dimanche. L'état d'urgence sera prolongé pour trois mois à compter du "27 janvier à 01H00 du matin" (le 26 janvier à 23H00 GMT), stipule le décret.

Cette mesure avait été promulguée en avril 2017 après deux attentats contre des églises coptes, à Tanta et Alexandrie (nord), qui ont fait 45 morts et ont été revendiqués par le groupe terroriste autoproclamé Etat islamique (EI, Daech).L'état d'urgence élargit considérablement les pouvoirs de la police en matière d'arrestation, de surveillance, et peut imposer des restrictions à la liberté de mouvement.