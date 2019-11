Les services de police de la wilaya d'El Oued ont arrêté deux individus et saisi plus de 13 kg de kif traité destinés à la commercialisation, indique vendredi un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). "Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, la police d'El Oued a arrêté deux suspects et saisi 13,279 kg de kif

traité", précise le communiqué. Cette opération menée par les éléments du service de wilaya de la police judiciaire, a été effectuée grâce à l'exploitation d'informations faisant état d'un individu transportant à bord d'un véhicule une quantité de kif traité. Un plan mis en place a permis d'intercepter du véhicule en question dont la fouille a donné lieu à la découverte d'une quantité de kif traité. Le mis en cause a été transféré au service de wilaya de la police judiciaire qui a ouvert une enquête sur l'affaire.