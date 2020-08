Un plat populaire traditionnel très prisé par les familles de la région du Souf, à savoir la Doubara, s’installe en force dans leurs habitudes culinaires en période estivale ou le mercure dépasse souvent les 45 Celsius à l’ombre. Ce plat constitue le met principal garnissant au déjeuner la table des familles de la région d’El-Oued, et servi refroidi pour atténuer la température élevée du corps du fait des fortes chaleurs de l’été, en milieu de journée. Très répandu dans la région depuis le début siècle dernier, la Doubara aide à surmonter les sensations de faim et de soif, durant les longues heures de la journée d’été, grâce à ses composants aidant le corps à résister à la chaleur et constitués principalement de pois chiche et de fèves, relevés par une dizaines de composants (tomate fraiche et concentrée, huile d’olive, poivron, sel, ail, harissa, olives et épices). En été, la plupart des familles soufies préfèrent préparer ce plat traditionnel à la maison, plutôt que de l’acquérir auprès de commerces spécialisés, conditionnées dans des sachets en plastiques ou des ustensiles, par crainte de son avarie du fait des fortes chaleurs. Néanmoins, certains, notamment parmi la gent masculine, aiment bien consommer ce plat populaire, dans un cadre traditionnel typique, dans les commerces spécialisés au cœur du souk de la ville d’El-Oued, ou il est proposé dès les premières heures de la journée jusqu’à 13 heures.

