Plus de 30 exposants prennent part au salon de l’habit et l’artisanat traditionnels, ouvert dimanche à El-Oued, dans le cadre de la célébration du Nouvel an amazigh (Yennayer 2970).Placée sous le signe "l’habit traditionnel, identité algérienne", cette

manifestation de trois jours, une vitrine pour la promotion de l’artisanat et des métiers, a permis de mettre en valeur les produits réalisés par la femme au foyer et tendant à préserver les effets vestimentaires traditionnels de la femme "soufie".Divers articles et costumes, des produits de bijouterie traditionnelle, de couture, de broderie, tissage aux motifs à connotations amazighes, ont été

étalés dans les stands de l’exposition pour mettre en exergue la richesse du patrimoine matériel et immatériel de l’Algérie.Le programme de la célébration prévoit aussi un stand pour les plats populaires, dont la pâtisserie traditionnelle, pour vulgariser le legs

matériel et immatériel des algériens.La maison de la culture Mohamed Lamine Lamoudi à El-Oued a abrité, pour la circonstance, des activités culturelles, dont des récitals poétiques et de chant national d’expression amazighe, en plus de communications académiques traitant de la portée historique du nouvel amazigh, Yennayer.Une exposition de livres et publications amazighs, produits par le haut commissariat à l’Amazighité (HCA) et certains auteurs s’intéressant à la transcription de Tamazight, a également été mise sur pied.