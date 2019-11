Les éléments de la brigade de recherche et d'investigation (BRI) de la sureté de wilaya d'El Tarf ont démantelé au courant de la semaine écoulée un réseau criminel composé de trois trafiquants de psychotropes, a-t-on appris samedi auprès du chargé de la communication de ce corps de sécurité. Ces trafiquants, qualifiés de "dangereux", ont été appréhendés à la suite d'une enquête ouverte à la lumière de la saisie, par les services des douanes algériennes, de 3.688 comprimés psychotropes au poste frontalier d'Oum Théboul, dans la daïra d' El Kala, chez un voyageur résidant dans la wilaya de Guelma, a précisé le Lieutenant Abdelaziz Oussama. Deux autres acolytes ont été, par ailleurs, arrêtes après extension des compétences dans la wilaya de Guelma où les présumés coupable, âgés entre 20 et 30 ans, s'adonnaient à leur trafic de produits psychotropes à travers tout l'Est du pays. Poursuivis pour trafic de psychotropes, les trois indélicats individus ont été placés sous mandat de dépôt par le magistrat instructeur près le tribunal correctionnel dÆ El Tarf, a-t-on conclu de même source.