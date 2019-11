Deux trafiquants de drogue ont été arrêtés à El Tarf en possession d'une quantité de 1.386 comprimés psychotropes, a-t-on appris mercredi auprès du chargé de la communication à la sûreté de wilaya. Agissant sur la base des renseignements, les éléments de la brigade et d'investigation (BRI) de la daïra d'El Tarf ont tendu une souricière aux présumés coupables, appréhendés à l'entrée de la ville, a ajouté le commissaire principal Labidi Mohamed Karim. La fouille minutieuse du véhicule à bord duquel se trouvaient deux mis en cause, âgés de 30 ans et originaires de la wilaya d'Annaba, a permis de mettre la main sur cette importante quantité de drogue de différentes marques, a précisé la même source en signalant que le véhicule ayant servi de moyen de transport des produits hallucinogènes a été également saisie. Présentés devant le magistrat instructeur près le tribunal d' El Tarf, les deux présumés coupables ont été placés sous mandat de dépôt pour "trafic de stupéfiants", a-t-on conclu.