Les services de police de Bouteldja (El Tarf) ont saisi 82 quintaux de produits chimiques, utilisés dans le domaine agricole dont une partie est avariée et l'autre est commercialisée sans factures, a-t-on appris, samedi, auprès du chargé de communication de la

sûreté de wilaya.Agissant sur la base d'une information faisant état du stockage et la commercialisation d'insecticides et engrais avariés ou sans factures, par des commerçants qui envisageaient de les proposer aux consommateurs à des prix spéculatifs, les services de police ont ouvert une enquête qui a permis de révéler la complicité d'un responsable d'une coopérative agricole d'approvisionnement et des services exerçant dans la commune de Besbes, a ajouté le commissaire principale Mohamed Karim Labidi.Lors d'une sortie inopinée ciblant ces commerces, les services de police ont mis la main sur cette importante quantité de produits dangereux et élaboré des dossiers judiciaires en vue de la poursuite de l'ensemble des contrevenants, un groupe de commerçants ainsi que le directeur de la coopérative suscitée, a-t-on noté.Poursuivis pour "stockage etcommercialisation de produits chimiques sensibles sans autorisation", "vente de produits chimiques avariés", "spéculation et faux et usage de faux", le principal mis en cause, le directeur de la coopérative agricole a été placé sous contrôle judiciaire et les autres ont été libérés en attendant le parachèvement de l'enquête, a-t-on conclu de même source