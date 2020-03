Les services de police de la wilaya d’El Tarf ont saisi 1 772 litres de détergent contrefait contenus dans 594 bidons de trois litres chacun, proposés par un vendeur illicite, a-t-on appris, mardi auprès des services de la sureté de wilaya.Ce vendeur circulait à bord d’un véhicule commercial pour écouler sa marchandise en faisant du porte à porte, a précisé, le commissaire principal, Mohamed Karim Labidi, relevant que le contrevenant a été appréhendé lors d’une patrouille effectuée par les services de la sécurité publique en coordination avec la brigade économique et financière.La même source a indiqué que le vendeur illicite, âgé de 20 ans,

originaire de la wilaya d’Alger, ne dispose ni d’un registre de commerce, ni tout autre document susceptible de renseigner sur l’origine ou la composition des détergents en sa possession, et profitait de l’alerte donnée suite à l’apparition de la pandémie du corona et propose sa marchandise contrefaite.Un dossier judiciaire a été élaboré dans le cadre des poursuites engagées à l’encontre de ce contrevenant, a conclu la même source.