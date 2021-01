Près de quatre (04) kg de corail destinés à la contrebande ont été saisis dans la localité d’El Chatt, (El Tarf) par les services de police, a-t-on appris dimanche,du chargé de la communication de ce corps de sécurité. Agissant sur la base d’une information faisant état d’un trafic de corail mené par un individu originaire de cette wilaya frontalière, une enquête a été déclenchée, a précisé le commissaire principal Mohamed Karim Labidi, soulignant que les investigations approfondies ont permis d’identifier le

présumé coupable et de pister ses mouvements.La personne suspectée a été arrêtée et une perquisition de son domicile,

sis dans cette commune côtière a permis de récupérer 0,9 kg de corail royal, 1,7 kg de corail de très bonne qualité et 1,1kg de corail de taille petite et moyenne, a ajouté la même source sécuritaire.Les services de police ont également récupéré deux balances électroniques ainsi qu’un lot d’équipements divers utilisés pour la pêche illicite de corail et différentes armes blanches prohibées dont des sabres, des bâtons et des couteaux , a signalé la même source.Un dossier judiciaire a été, par ailleurs, élaboré et transmis aux services compétents du tribunal correctionnel de Dréan devant lequel le mis en cause, âgé d’une quarantaine d’années, aura à répondre du chef d'inculpation de ‘’trafic de corail’’, a conclu le commissaire Labidi.