L’Agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau (AGIRE), a lancé, dans le cadre des efforts de lutte contre les inondations, des études au niveau de 30 sites expérimentaux, classés parmi les régions les plus exposées à ce type de catastrophes

naturelles, en vue de l’élaboration d’une cartographie des zones inondables en Algérie, a-t-on appris auprès du directeur de cet organisme."L’AGIRE a procédé, en collaboration avec l'Agence spatiale algérienne et l’Agence nationale des ressources hydrauliques, au lancement d’études au niveau d’une trentaine de sites expérimentaux exposés au risque des inondations, grâce à l’usage des techniques de télé-détection (images satellites entre autres)", a indiqué, à l’APS, Hassan Benmouffok, estimant cette démarche susceptible d'"aider au développement des plans de prévention de ce type de catastrophes naturelles", a-t-il souligné.

Ces études ont notamment englobé, a-t-il ajouté, "des wilaya ayant déjà été le théâtre d’inondations exceptionnelles, ayant donné lieu à des pertes en vie humaines, en plus de dégâts matériels considérables, dont Alger, Tamanrasset, Annaba, Skikda, Batna, Khenchela, Bechar et Sidi Belabbes", a précisé le même responsable.Il a souligné que le but assigné à ces études, devant être élargies à l’avenir à d’autre sites classés parmi des zones à très haut risque d’inondation, au nombre de 230 à l’échelle nationale, est de "déterminer l’ampleur des dégâts éventuels", en cas de survenue d’inondations à leur niveau.