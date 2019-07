Le président du Front El Moustakbel, Abdelaziz Belaid, a appelé samedi après-midi à Guelma à la nécessité de mettre en place la commission nationale de préparation et d’organisation de l'élection présidentielle "dans les plus brefs délais". Présidant une rencontre régionale, à la Maison de la culture Abdelmadjid Chafiî de Guelma, des militants de son parti dans l'Est du pays, M. Belaid a affirmé qu"'il ne faut pas perdre davantage de temps et accélérer la mise en place de l'initiative du chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, relative à l’ouverture d’un dialogue en vue de mettre sur pied une commission nationale chargée d’organiser les élections, avec des ramifications au niveau des wilayas et des communes pour mettre un terme à toutes les formes de fraude". "L’Algérie est appelée à entrer de plain-pied dans la vraie démocratie à travers l’organisation d’élections propres et transparentes", a renchéri le président du Front El Moustakbel, affirmant que le président élu par le peuple sera "le seul capable d’édifier une nouvelle Algérie à la faveur d’un dialogue ouvert à toutes les forces vives pour élaborer une constitution consensuelle et un gouvernement consensuel". Après avoir réitéré l’attachement de son parti au respect de la Constitution, comme première option pour trouver les solutions appropriées, M. Belaid a déclaré que la crise algérienne n'était "pas grave" pour trois raisons principales, à savoir pour "la cohésion de l’Armée nationale capable d'assurer la stabilité du pays, pour la conscience populaire qui se traduit par les marches pacifiques et enfin pour les richesses et les ressources dont jouit le pays".