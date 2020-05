Les équipes d'astreinte de la Société algérienne de distribution de l'électricité et du gaz (Sadeg) seront mobilisées 24h/24h durant les jours de la Aid el-Fitr, afin d'assurer la continuité du service, a indiqué jeudi la société dans un communiqué. "Soucieuse de se rapprocher davantage de sa clientèle et de prendre efficacement en charge ses doléances et préoccupations, la Société algérienne de distribution de l'électricité et du gaz informe son aimable clientèle que ses équipes d'astreinte restent mobilisées 24h/24h en cette période sacrée de fête de l'Aid el-Fitr et ce afin d'assurer la continuité et la qualité de service", souligne la Sadeg, filiale du groupe Sonelgaz. Les abonnées peuvent contacter les services de la Sadeg sur le numéro 3303 disponible 24/24, tous les jours de la semaine, en cas perturbation dans l'alimentation en électricité et/ou en gaz, afin que répondre rapidement et efficacement, assure le communiqué.