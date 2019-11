Dans le cadre de la lutte antiterroriste et dans la dynamique de l'opération déclenchée, le 03 novembre 2019, par les unités de l'Armée Nationale Populaire dans la localité de Djebel El Riacha, commune de Damous, wilaya de Tipaza/1èreRM, un détachement de l'ANP a abattu, ce matin 06 novembre 2019, deux (02) terroristes en possession de deux (02) pistolets mitrailleurs de type kalachnikov et une quantité de munitions. Ainsi, le bilan de cette opération qui est toujours en cours, s'élève à l'élimination de trois (03) terroristes et la saisie de trois (03) pistolets mitrailleurs de type kalachnikov. Cette opération de qualité vient confirmer les efforts soutenus de l'Armée Nationale Populaire dans la poursuite et l'élimination de ces criminels à travers l'ensemble du territoire national, afin d'établir la sécurité et la sérénité parmi nos concitoyens.