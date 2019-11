La compagnie aérienne Emirates a signé un contrat de 16 milliards de dollars (14,4 milliards d'euros) pour l'achat de 50 Airbus 350-900, a annoncé lundi son président, cheikh Ahmed ben Saïd Al-Maktoum. "Je suis heureux d'annoncer l'achat de 50 Airbus 350 pour 16 milliards de dollars", a déclaré le PDG à la presse lors du salon aéronautique international Dubai Airshow qui se tient depuis dimanche dans l'émirat. "Je suis très fier que l'Airbus 350 ait été choisi par Emirates. C'est une très bonne nouvelle pour Airbus", a déclaré le PDG d'Airbus, Guillaume Faury. Le contrat porte précisément sur des appareils A350-900 pouvant contenir 314 passagers. La compagnie de Dubaï a précisé, dans un communiqué, avoir dégagé un bénéfice net de 235 millions de dollars au cours des six premiers mois de son exercice fiscal contre 62 millions au cours de la même période de l'année dernière. L'exercice fiscal commence au 1er avril. Le réseau mondial d'Emirates comprend plus de 158 destinations dans 84 pays. Sa flotte est composée de 267 gros porteurs, dont plus de 100 Airbus 380. La compagnie de Dubaï avait annoncé début novembre avoir presque triplé ses bénéfices semestriels grâce à une réduction des coûts d'exploitation et de la baisse du prix du fuel.