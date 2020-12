Emirates a été nommée première compagnie aérienne au monde dans trois grandes catégories aux World Travel Awards 2020: première classe économique au monde, premier programme de récompense des compagnies aériennes et premier salon de la classe affaires. Au début de ce mois, Emirates a également décroché quatre titres régionaux du World Travel Awards pour la première marque aérienne du Moyen-Orient; Premier salon-Classe affaires des compagnies aériennes du Moyen-Orient; Premier programme de récompenses des compagnies aériennes du Moyen-Orient et premier site Web des compagnies aériennes du Moyen-Orient. La compagnie aérienne s'est classée au premier rang dans les catégories mondiale et régionale sur la base d'un vote des consommateurs, ce qui témoigne de ses efforts continus et de son approche ciblée pour améliorer l'expérience client malgré les défis posés par la pandémie mondiale. Les derniers prix viennent juste après une série d'autres prix remportés au cours des dernières semaines, dont la meilleure compagnie aérienne pour 2020 aux Sun Travel Awards, la meilleure compagnie aérienne long-courrier au Times et The Sunday Times Travel Awards, en plus d'être classée comme la compagnie aérienne la plus sûre au monde pour sa réponse à la pandémie COVID-19 selon le baromètre Safe Travel. L'engagement de la compagnie aérienne à offrir une valeur exceptionnelle à ses clients se traduit par ses services et ses produits de pointe disponibles dans toutes les classes. En classe économique d’Emirates, les clients peuvent explorer plus de 4 500 chaînes de divertissement à la demande sur le système de divertissement de la compagnie aérienne, Ice. La compagnie aérienne répond également à tous les goûts avec des repas régionaux et des boissons gratuites. Depuis le début Novembre, l'expérience culinaire à bord d'Emirates est revenue tout en respectant des mesures de santé et d'hygiène strictes. Dans le cadre des efforts soutenus de la compagnie aérienne pour assurer un voyage sûr en toute douceur, ainsi que pour fournir des solutions techniques pour améliorer l'expérience des passagers, l'application Emirates a été améliorée pour permettre aux clients de synchroniser leurs options de divertissement avant l'embarquement. En plus de parcourir les listes sur leurs appareils personnels, qu'ils soient connectés ou non. Pour protéger davantage la santé et le bien-être des clients, Emirates a mis en place de nombreuses mesures de sécurité à chaque point de contact client, au sol et dans les airs, y compris la distribution de kits d'hygiène gratuits contenant des masques, des gants, un désinfectant pour les mains et des lingettes antibactériennes à tous les clients. Le salon Business Class de la compagnie aérienne dans le hall B de Dubaï offre un confort et un service exceptionnel aux clients premium d'Emirates. Avec les mesures de sécurité et d'hygiène mises en place, les clients peuvent se détendre, profiter des saveurs du monde et se rattraper avant de prendre leur prochain vol. Le salon Emirates Business Class du Terminal 3 de l'aéroport international de Dubaï a également progressivement relancé ses fameuses offres pré-pandémiques telles que les services complets de restauration et de boissons, les zones calmes, et plein d’autres expériences.Emirates Skywards, le programme de fidélité d'Emirates et de flydubai, a récemment fêté son 20e anniversaire et a élargi sa base à plus de 27 millions de membres très engagés dans 180 pays en proposant des expériences sur mesure, des partenariats de marque et de la technologie numérique. En vue de combler et dépasser les attentes croissantes des consommateurs pour une meilleure expérience numérique, la compagnie aérienne a réalisé des investissements importants dans ses canaux numériques, et ce à travers les «playlists» Ice personnalisées via l'application Emirates, des aperçus de cabines en 3D avant le voyage, des offres de billets pour les événements les plus demandés et pour des expériences sportives en utilisant les miles Skywards, en plus d’autres innovations. L'application Emirates a été téléchargée plus de 25 millions de fois, grâce à une forte adhésion des consommateurs pour une expérience synchronisée sur tous les points de contact. Pendant la pandémie, emirates.com est devenu un «hub» d’informations à jour de voyage pour les consommateurs et aux différents acteurs du secteur. Le World Travel Awards est un événement prestigieux qui reconnaît, récompense et célèbre les organisations actives dans le secteur du voyage, du tourisme et de l'hôtellerie, et est reconnu comme une marque d'excellence de l'industrie. Les gagnants ont été annoncés lors d'une grande finale à Moscou, en Russie.

Pour plus d'informations sur Emirates, visitez le site www.emirates.com