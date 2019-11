Le président Donald Trump a annoncé, jeudi, lors d'une visite nocturne surprise sur une base américaine en Afghanistan que les négociations avec les Taliban, interrompues en septembre, avaient repris. "Les talibans veulent un accord, et nous les rencontrons. Nous leur disons qu'il faut un cessez-le-feu, ils ne voulaient pas de cessez-le-feu, et maintenant ils veulent un cessez-le-feu, a-t-il déclaré après une rencontre avec son homologue, le président Ashraf Ghani, sur la base de Bagram. Je pense que ça va sûrement marcher comme ça". "Nous resterons tant que nous n'aurons pas d'accord ou jusqu'à ce qu'on ait une victoire totale, et ils veulent vraiment trouver un accord", a ajouté Donald Trump. Il a confirmé vouloir réduire le nombre de soldats américains sur place à 8600, contre entre 13000 et 14000 aujourd'hui. En Afghanistan, les calculs électoraux de Donald Trump se heurtent aux Taliban

Le président était parti mercredi soir dans le plus grand secret depuis la Floride, via la base d'Andrews près de Washington. Il est arrivé à Bagram vers 20H30 heure locale, et la nouvelle du voyage n'a été rendue publique que juste avant qu'il ne redécolle, peu après minuit heure locale. Dans ses déplacements sur la base, le dirigeant était protégé de près par des soldats lourdement armés, casqués et équipés de jumelles de vision nocturne.