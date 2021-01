L’effort consenti par le secteur de l’Energie au cours de l’année 2020 a permis de raccorder près de 370.000 nouveaux foyers à l’électricité et 362.000 autres foyers au gaz naturel, a indiqué dimanche le ministère de l’Energie.Ainsi le nombre d’abonnés au réseau électrique national a été porté à 10,4 millions, tandis que celui du gaz a atteint les 6,4 millions de clients, a précisé le ministère dans une synthèse portant sur le bilan annuel des réalisations provisoires du secteur.S'agissant du raccordement prévu dans le programme ciblant les zones d’ombre, le ministère a fait état de 822 projets qui ont été réalisés pour l’électricité (soit un taux de 19%) sur un objectif 4.381 projets et 482 projets réalisés dans le domaine du gaz sur 1.882 projets prévus (25%).Les raccordements en électricité des périmètres agricoles ont atteint les 1.706 sur les 3.864 projets prévus, soit un taux de réalisation de 44%, alors que le raccordement des investisseurs a concerné un nombre de 306 projets sur 1.279 demandes pour l’électricité (24%) et 78 projets pour le gaz sur 360 demandes enregistrées (22 %).Le Groupe public Sonelgaz a porté la capacité installée de production de l’électricité à 23 GW en 2020 contre 22 GW en 2019, à la suite de l’entrée en service de nouvelles centrales.

Ces réalisations ont été accompagnées, selon le bilan du ministère, par un renforcement des réseaux électriques et gaziers, avec la réalisation de 4.200 km de lignes électriques (HT/MT/BT) et 785 postes (MT/BT), ainsi que 450 km de canalisations et 49 postes gaz.Les ventes d'électricité durant l’année 2020 se sont élevées à 63 Téra Watt Heures (TWh), en baisse de -4% par rapport aux réalisations de 2019, et ont concerné tous les clients, notamment de la basse tension (- 4,2%). De même pour le gaz, dont les ventes ont enregistré, selon le même document, un recul de -1,3% à 18 milliards m3 en 2020.En matière de recherches et de nouvelles découvertes, le ministère de l’Energie a fait état d’une baisse de l’effort global d’exploration et de développement, (-44%) pour atteindre 485 Milliers mètres forés en 2020, avec l’achèvement de 166 puits, contre 265 puits en 2019. Concernant l’activité sismique, elle s’est contrastée en 2020, avec une baisse (-43%) de la sismique 2D, à près de 8.200 km, et une hausse (+14 %)

de la sismique 3D, à près de 17.000 km2. Ces efforts ont donné lieu à dix-huit (18) découvertes, dont 08 découvertes d’huile, 07 découvertes de gaz à condensat et 03 découvertes à gaz.