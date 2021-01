Le ministère de l'Energie a annoncé dimanche le lancement du portail électronique permettant aux opérateurs économiques de formuler une demande d'autorisation pour l'exportation ou l'importation de produits sensibles, a annoncé dimanche le ministère.

L'obtention des licences et autorisations pour l'exportation et l'importation de produits sensibles se fera désormais exclusivement sur le site électronique du ministère de tutelle https://tassareeh.energy.gov.dz, a fait savoir le ministère dans un communiqué rendu public sur sa page facebook.Le ministre de l'Energie, Abdelmadjid Attar avait supervisé le lancement de ce nouveau portail, inspectant la salle des opérations et la direction de préservation des domaines énergétiques qui chapeaute le service.