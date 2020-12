Le ministère de l'énergie a annoncé dans un communiqué, le lancement d’une plateforme numérique dénommée ‘’TASSAREEH’’ au profit des opérateurs économiques, et ce à partit du 1er janvier prochain."Cette plateforme est dédiée aux opérateurs économiques publics et privés, qui ont besoin de visas administratives pour acquérir des produits sensibles’’, a précisé le ministère dans un communiqué publié dimanche sur sa page facebook.Selon la même source, la plateforme "TASSAREEH" est un portail en ligne qui "facilite et simplifie toutes les démarches administratives et réduit le temps nécessaire pour acquérir des produits sensibles", a conclu la même source.