Le groupe Total a annoncé mardi dans un communiqué le lancement avec le laboratoire national Lawrence Livermore du département de l'Energie des Etats-Unis (LLNL) et l’université de Stanford, un simulateur open-source dédié au stockage géologique à grande échelle du dioxyde de carbone (CO2).

Babtisé GEOSX, "le simulateur nouvelle génération associe un calcul scientifique innovant et des technologies hautes performances qui permettront à Total et à la communauté d’accélérer la mise en œuvre de projets de stockage à grande échelle, nécessaires pour atteindre les objectifs de neutralité carbone à l’échelle mondiale", a affirmé le Professeur Hamdi Tchelepi, président du département d’ingénierie des ressources énergétiques et chercheur principal du projet pour Stanford.

"Les innovations issues de notre projet de recherche conjointe ouvrent la voie à une nouvelle ère en matière de modélisation du stockage géologique du CO2", a précisé le Professeur Hamdi Tchelepi, cité dans le communiqué publié sur le site web du groupe français.