La question de la coordination en matière de développement des nouvelles activités pédagogiques dans le domaine des énergies renouvelables et du développement durable ont été au coeur de la rencontre, organisée jeudi au ministère de l'Education nationale, entre le ministre de l'Education, Mohamed Ouadjaout et le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, Chems Eddine Chitour, indique un communiqué du ministère de l'Education nationale.