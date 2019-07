Le procureur spécial Robert Mueller sera soumis pour la première fois mercredi à un feu nourri de questions sur la délicate enquête russe lors d'une audition marathon au Congrès des Etats-Unis, où les démocrates vont tenter de le forcer à dire clairement si Donald Trump a violé la loi. L'ancien chef de la police fédérale (FBI) est arrivé peu avant 08H00 (12H00 GMT) à la Chambre des représentants, où des élus de deux commissions vont tenter de le faire sortir de sa réserve légendaire. Peu avant, la Russie a démenti de nouveau toute ingérence dans la présidentielle américaine de 2016. Le président Donald Trump a pour sa part martelé dans une série de tweets matinaux: "PAS DE COLLUSION, PAS D'OBSTRUCTION", en accusant Robert Mueller de conflit d'intérêt.Le procureur, qui aurait voulu éviter l'exercice, a fait savoir qu'il ne souhaitait pas aller au-delà du contenu de son rapport d'enquête remis en mars, dont les ambiguïtés ont laissé la porte ouverte à des interprétations divergentes. Dans ce pavé de plus de 400 pages, l'ex-procureur spécial décrit les efforts russes pour aider Donald Trump en 2016, mais ajoute ne pas avoir rassemblé de preuves d'une collusion entre Moscou et son équipe de campagne, malgré des contacts répétés. Il détaille par ailleurs une série de pressions troublantes exercées ensuite par le locataire de la Maison Blanche sur son enquête et se dit, cette fois, incapable de le blanchir des soupçons d'entrave à la justice Mais le prudent Robert Mueller, 74 ans, ne se prononce pas sur les suites à donner sur ce point, se contentant de souligner qu'un président en exercice ne peut pas être inculpé pendant son mandat.