Le Secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Noureddine Ghouali a examiné lundi avec les représentants des associations estudiantines et les responsables des établissements de l'enseignement supérieur et des œuvres universitaires les conditions de reprise des activités pédagogiques, qualifiées "d'acceptables", a indiqué mardi un communiqué du ministère.