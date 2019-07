Un total de 257.926 bacheliers ont procédé aux préinscriptions au titre de l'année universitaire 2019-2020, depuis le lancement, lundi, de l'étape d'introduction de vœux, soit un taux de 94,96 % du nombre total de bacheliers s'élevant à 271.623, indique jeudi le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Dans le cadre de l'étape de confirmation définitive des vœux qui a débuté ce jeudi et doit se poursuivre vendredi ,103.777 bacheliers, soit 40,24 %, ont confirmé leurs choix, ajoute le ministère. Les préinscriptions et inscriptions définitives, au titre de l'année universitaire 2019-2020, ont débuté lundi pour les nouveaux bacheliers, selon le calendrier établi par le ministère qui fixe au 12 septembre la clôture de l'opération. La période de préinscriptions des titulaires du baccalauréat, fixée du 22 au 24 juillet, a été précédée par des portes ouvertes au niveau des établissements d'enseignement supérieur (du 15 au 23 juillet 2019) et par une première phase dont la première étape (du 20 au 22 juillet), a été consacrée à l'exploitation des résultats du baccalauréat et la détermination des moyennes nationales minimales pour participer au classement dans certaines filières. Les périodes des préinscriptions et de la confirmation des préinscriptions seront suivies par celle du traitement des vœux (27 juillet au 3 août) et, enfin, de la proclamation des résultats des affectations (3 août aUn total de 257.926 bacheliers ont procédé aux préinscriptions au titre de l'année universitaire 2019-2020, depuis le lancement, lundi, de l'étape d'introduction de vœux, soit un taux de 94,96 % du nombre total de bacheliers s'élevant à 271.623, indique jeudi le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.Dans le cadre de l'étape de confirmation définitive des vœux qui a débuté ce jeudi et doit se poursuivre vendredi ,103.777 bacheliers, soit 40,24 %, ont confirmé leurs choix, ajoute le ministère.Les préinscriptions et inscriptions définitives, au titre de l'année universitaire 2019-2020, ont débuté lundi pour les nouveaux bacheliers, selon le calendrier établi par le ministère qui fixe au 12 septembre la clôture de l'opération.La période de préinscriptions des titulaires du baccalauréat, fixée du 22 au 24 juillet, a été précédée par des portes ouvertes au niveau des établissements d'enseignement supérieur (du 15 au 23 juillet 2019) et par une première phase dont la première étape (du 20 au 22 juillet), a été consacrée à l'exploitation des résultats du baccalauréat et la détermination des moyennes nationales minimales pour participer au classement dans certaines filières.Les périodes des préinscriptions et de la confirmation des préinscriptions seront suivies par celle du traitement des vœux (27 juillet au 3 août) et, enfin, de la proclamation des résultats des affectations (3 août au soir).