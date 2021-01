Deux conventions-cadre portant sur la promotion de l'activité culturelle et des arts en milieu universitaire, d'une part, et la création d'un partenariat dans le domaine de la recherche scientifique et du développement technologique, d'autre part, ont été signées jeudi à Alger respectivement entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et les ministères de la Culture et des Arts et celui du Commerce.

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, qui a présidé, au siège de son département ministériel, la cérémonie de signature de ces deux conventions avec les ministres de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, et celui du Commerce, Kamel Rezig, a estimé que ce double partenariat représentait un "modèle de réussite dans le travail sectoriel mixte".

Exprimant sa volonté d'ouvrir le champ culturel dans sa "richesse et sa diversité" aux études et à la recherche scientifiques, la ministre de la Culture et des Arts a souligné la nécessité de doter le secteur de la Culture d'un partenariat "qualitatif" avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

"Le patrimoine algérien, dans sa diversité, constitue un champ propice à l'investigation scientifique", assurant qu'il "sera désormais à la disposition des centres de recherche et des laboratoires scientifique qui œuvreront à la mise en valeur de toute la diversité et la richesse de son Histoire, son patrimoine, ses arts et ses lettres" a estimé Mme Bendouda.

De son côté, le ministre du Commerce a indiqué que la convention établie entre son secteur et celui de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique allait permettre d'accompagner l'université pour devenir "un secteur productif".

Il a notamment annoncé la création de deux laboratoires spécialisés dans les domaines du commerce extérieur et intérieur, ainsi que 250 structures à travers le territoire national, qui "répondront aux besoins des étudiants et des chercheurs".

M.Rezig a affirmé, dans ce sens, que les cadres de son secteur seront à la "disposition" du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et que son département "veillera à l'accompagnement des étudiants dans leurs recherches".