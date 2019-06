Les principaux négociateurs chinois et américains pour le commerce se sont parlés au téléphone lundi avant la rencontre prévue entre leurs présidents respectifs Xi Jinping et Donald Trump lors du G20, ont annoncé mardi les médias officiels chinois. Au cours de cet entretien, le vice-Premier ministre chinois Liu He, le représentant américain au Commerce Robert Lightizer et le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin ont "échangé des opinions sur les questions économiques et commerciales", a indiqué l'agence Chine-Nouvelle.