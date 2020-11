Le Ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a eu un entretien téléphonique avec le secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée (UPM), Nasser Kamel, avec lequel il a échangé sur les perspectives de la coopération bilatérale, indique samedi un

communiqué du ministère." L'entrevue a été une occasion pour les deux responsables d’échanger sur la coopération bilatérale entre l'Algérie et cette Organisation régionale, ainsi que sur les perspectives de son renforcement", précise le ministère des Affaires étrangères.Au cours de cet entretien, le ministre et le secrétaire général de l'UPM ont abordé l'état des préparatifs du 5ème Forum régional de l'UPM, prévue le 27 novembre 2020. Cet événement, faut-il le souligner, coïncide cette année avec la célébration du 25ème anniversaire du processus de Barcelone, souligne le communiqué.Dans ce cadre, M. Nasser Kamel a exprimé sa " satisfaction concernant la participation active et qualitative de l'Algérie aux dernières activités de l'UPM organisées dans le cadre des efforts régionaux pour faire face efficacement aux impacts socio-économiques de la crise induits par la propagation de la pandémie du Covid-19".De son côté, M. Sabri Boukadoum a " salué les efforts de l'UPM dans le contexte de la crise sanitaire actuelle et a exposé les efforts consentis par l'Algérie en la matière". Le chef de la diplomatie algérienne a également " renouvelé l'engagement de l'Algérie à travailler de concert avec le secrétariat de l'UPM en vue de consolider et diversifier leur coopération".

Enfin, une visite de travail en Algérie du secrétaire général de l’UPM est prévue dès que les conditions sanitaires le permettent, selon le communiqué.