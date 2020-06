Le président de la République Abdelmadjid Tebboune s’est entretenu, aujourd'hui, avec son homologue français Emmanuel Macron, annonce la Présidence Francaise.

Voici le communiqué intégral de l’Elysée:

« Le Président de la République s’est entretenu ce jour avec son homologue algérien, Abdelmadjid Tebboune. Dans l’esprit d’amitié, de coopération et de respect mutuel de leur souveraineté qui anime les relations entre la France et l’Algérie, ils ont notamment exprimé leur solidarité face à la pandémie de Covid19, fait le point sur la situation au Sahel et en Libye et affirmé leur volonté de travailler ensemble pour la stabilité et la sécurité dans la région.

Comme suite à leurs précédents échanges, ils sont également convenus d’œuvrer à une relation sereine et à une relance ambitieuse de la coopération bilatérale dans tous les domaines»