Ce premier salon virtuel sur la gestion des déchets, intitulé "The Algerian virtual waste exhibition-AVWE", a pour ambition de mettre en relation directe tous les acteurs de la gestion des déchets qu’ils soient nationaux ou internationaux et ce, dans le but de conclure des partenariat fructueux dans ce domaine, a assuré M.Ouamane.

Ce salon qui s’étalera jusqu’au 23 décembre verra la participation de plusieurs pays étrangers dont le Danemark, le Canada, la Corée du sud et l’Italie ainsi que la France, selon le DG de l’AND.

"Plusieurs opérateurs étrangers qui veulent pénétrer le marché algérien prendront, également, part à cet événement et pourront conclure des partenariats fructueux avec des entreprises algériennes activant dans le domaine de la gestion des déchets", a souligné le responsable.

Selon un communiqué de l’AND relevant du ministère de l’environnement, "cette manifestation, qui sera accessible en ligne du 21 au 23 décembre sur le site www.avwe.and.dz, fait suite aux instructions de la ministre de l'Environnement, Nassira Benharrats, dans le cadre de la mise en réseau des acteurs de la gestion des déchets".

"Cet événement sera animé à travers des conférences audiovisuelles, des lives et diverses autres activités relatives à l'information et à la sensibilisation sur les dangers liés aux déchets.

Des pitch pour les porteurs de projets et start-up seront également organisés et un espace dédié à l'innovation et à la recherche scientifique sera disponible, détaille l'AND.

Le salon, composé de stands virtuels, reproduit le fonctionnement d'un salon classique à travers des conférences et permettant des échanges d'information et des relations d'affaires entre exposants et visiteurs, réalisables sur "stand virtuel" par chat, Skype, email et téléphone via différentes applications.

Selon l'AND, l'initiative comporte plusieurs objectifs, à savoir, la promotion et le développement de la gestion des déchets, la mise en valeur du rôle de cette gestion dans la préservation de l'environnement ainsi que la mise en exergue du fort potentiel de l'économie circulaire.