En prévision des prochaines dates FIFA, du 11 au 19 novembre 2019, et des deux rencontres de l’équipe nationale contre la Zambie (le jeudi 14/11)au stade Mustapha Tchaker de Blida, et le Botswana (le lundi 18/11)à Gaborone, comptant pour les 1ère et 2ème journées des éliminatoires de la CAN TOTAL 2021, le sélectionneur national M. Djamel BELMADI a retenu une liste de vingt-trois joueurs. Parmi cette liste, on note le retour de l’attaquant Hillel Larbi SOUDANI(Olympiakos, Grèce) et du milieu de terrain Haris BELKEBLA (Stade Brestois, France), mais aussi des nouveautés avec la première sélection des défenseurs Maxime SPANO RAHOU (Valenciennes FC, France) et de Mohamed Réda HALAIMIA (K Beerschot VA, Belgique), ainsi que le milieu de terrain Adam Zorgane (Paradou AC, Algérie). Pour rappel, l’équipe nationale entamera son stage pour ces deux rencontres dès demain, lundi 11 novembre, au Centre technique national de Sidi Moussa, alors que le sélectionneur national, M. BELMADI animera une conférence de presse le mardi 12 à partir de 11 heures à l’auditorium Omar Kezzal du CTN. Les représentants de la presse nationale sont priés de se munir de leur carte professionnelle et d’un ordre de mission pour la couverture de cette conférence. Enfin, une zone mixte sera organisée le même jour, soit mardi 12 novembre à 17h30 avant la séance d’entraînement qui sera ouverte également pendant un quart d’heure à l’adresse des photographes et caméramans.